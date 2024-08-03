Das ist Samsungs USB Flash Drive Type-C mit 512 GB

Samsung hat seine Produktlinie USB Flash Drive Type-C um neue Modelle mit einer Kapazität von 512 GB erweitert.

Die neuen Modelle sind in den Farben Titan Gray und Blue erhältlich und bieten eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 400 MB/s für eine schnelle Datenübertragung. Neben den neuen Modellen mit 512 GB sind weiterhin Varianten mit 64, 128 und 256 GB erhältlich. Diese Speichersticks sind mit verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets und Notebooks kompatibel.

Der neue USB Flash Drive Type-C von Samsung soll auch durch seine robuste Bauweise überzeugen. Er ist wasser-, temperatur-, stoß-, magnet- und röntgenstrahlenbeständig. Dank der USB 3.2-Schnittstelle erreichen die Flash Drives eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 110 MB/s.

Samsung gewährt auf die neuen USB Flash Drives Type-C eine eingeschränkte Garantie von fünf Jahren. Die Modelle mit einer Kapazität von 512 GB sind seit dieser Woche im Samsung Online-Shop und im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 512-GB-Variante beträgt 101,99 Euro.

