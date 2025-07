Das „kleine G“ kommt: Mercedes und die kompakte G-Klasse

Mercedes plant eine kompaktere Version der G-Klasse, das ist seit 2023 offiziell, und sie soll laut Autocar gegen 2027 auf den Markt kommen. Optisch bekommt sie ein eigenes Design, aber man wird noch erkennen, dass es eine G-Klasse ist.

Basis ist die neue MB.EA-Plattform, die wir vom CLA kennen, aber das „kleine G“ soll nur vollelektrisch auf den Markt kommen. Die normale G-Klasse gibt es seit einer Weile auch elektrisch, aber sie wird auch noch als Verbrenner angeboten.

Mercedes: Eine „günstige“ G-Klasse

Preislich peilt Mercedes angeblich um die 80.000 Euro an, was günstiger als die ca. 140.000 Euro des G580 EQ sind, aber ein preiswertes Einsteigermodell wird der neue SUV eben auch nicht. Aber die Preisdifferenz wird sicher neue Kunden locken.

Die G-Klasse ist ein Klassiker, ein Unikat im Konzern und ein Vorzeigemodell, wenn es um das „Luxus-Image“ geht. Dieses pusht Mercedes derzeit wieder intensiv und man hofft sicher, dass eine „preiswerte“ G-Klasse die Kunden begeistern wird.

Ich bin auf zwei Dinge gespannt. Zum einen, was da technisch am Ende wirklich in einem SUV für 80.000 Euro steckt. Und ob eine günstigere Version der G-Klasse selbst „schadet“, denn diese ist eben so beliebt, weil es ein reines Luxus-Gut ist.

-->