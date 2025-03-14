Das ist die neue Hoffnung von Mercedes
Den EQE und EQS hat Mercedes vermutlich schon abgehakt, diese Generation der Elektroautos kam nicht gut an. Daher rückt der Fokus jetzt auf ein neues Lineup und den Anfang macht der frische „Mercedes-Benz CLA mit EQ-Technologie“.
Mercedes mit fast 800 km Reichweite
Neue Plattform, neue Bezeichnung, neue Optik, der CLA ist ein Neustart und da gibt es mit dem 85 kWh großen NMC-Akku auch direkt eine Ansage. Bis zu 792 km Reichweite sind ein Wort, damit stellt man auch das Tesla Model 3 in den Schatten. Wobei das mit einem gleich großen Akku vermutlich ähnlich weit kommen würde.
Dafür lädt der neue CLA deutlich schneller, denn dank 800 Volt-Technik gibt es bis zu 320 kW am Schnelllader. Bei der Leistung sprechen wir über 200 kW (272 PS) oder 260 kW (354 PS) mit zwei Motoren, eine AMG-Version folgt etwas später.
Preislich wird Mercedes natürlich auf einem ganz anderen Level unterwegs sein, es geht wohl bei ca. 55.000 Euro los und da sprechen wir dann über einen 58 kWh großen LFP-Akku. Auch im Innenraum gibt es beim CLA übrigens einen Neustart.
Der MBUX Superscreen ist nicht ganz auf dem Level des MBUX Hyperscreen, das sollte aber locker ausreichen. Basis ist jetzt MB.OS, eine neue Software, die auch teilweise auf Android Automotive setzt. Es gibt aber nicht das volle Angebot von Google, Mercedes hat einen eigenen Store, Google Maps ist jedoch als App dabei.
Mit 450 l ist der Kofferraum etwas kleiner geworden, aber es gibt einen Frunk, in den ordentliche 100 l passen. Ein spannendes Elektroauto, welches übrigens, wie der Taycan, auf zwei Gänge für mehr Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten setzt. Aber man muss Abstriche machen, am AC-Lader sind es leider nur 11 kW.
Spannend werden die finalen Preise, wenn ab Mai der Konfigurator öffnet, denn die neue Technik, wie die besseren Assistenzsysteme und mehr, wird sich Mercedes mit Sicherheit fürstlich bezahlen lassen. Mit einer passablen Ausstattung wird man zum Start ganz locker über 60.000 Euro, vielleicht über 70.000 Euro bezahlen.
Der CLA ist allerdings der Elektro-Einstieg in die neue Zukunft bei Mercedes, man hält also an der Luxus-Strategie fest. Es gibt bessere Technik, eine neue Optik (mir steckt da zu viel vom aktuellen Smart drin), eine neue Plattform und neue Software. Mal schauen, ob die Mercedes-Kunden dieses Elektroautos besser aufnehmen.
Auf den ersten Blick finde ich den CLA nicht schlecht, technisch jedenfalls, die Optik geht so. Spannend wird dann, wie sich der CLA im Vergleich mit der neuen C-Klasse (auch Elektro) ab 2026 und dem Audi A4 e-tron und BMW i3 (3er) schlägt.
Ich liebe die Kommentare hier. Bin bei keinen sozialen Medien unterwegs (will damit nichts zu tun haben), also dass hier sind die einzigen Kommentare die ich so im Internet lese. Sind die hier jetzt heftig oder ist das hier total mild? Finde es immer lustig hier.
Auch interessant haha. Würde behaupten, dass es hier sehr mild und größtenteils mild hergeht. Und das ist gut so.
Ab 55K und endet bei 95K nein Danke
die Karre hat einfach nen Schnarres ;D
Mir gefällt er von außen und recht von innen, hat was 👍
+erst
Designtechnische Vollkatastrophe. Preise ab 55.000 Ich wette, Mercedes wird der erste Premium-OEM, der untergeht
OMg, also der Innenraum sieht mal so gar nicht nach „Premium“ aus – viel zu wild und absolut unharmonisch. Ne, das wird nix.
Ich habs mir schon gedacht und das hat sich vorhin tatsächlich mMn bestätigt.
Der neue CLA schaut von vorne einem Smart #3 verdammt ähnlich.
Schaut also in Echt gar nicht so verkehrt aus, aber ich stelle mir jetzt die Frage: Ist der CLA ein Smart oder ist der Smart ein Mercedes…
Aussehen naja, als Verbrenner tatsächlich recht hässlich. Verstehe nicht, warum sie auch beim CLA auf ein durchgehendes Leuchtband an der Front setzen, das sieht einfach nicht gut aus. Technisch hingegen erstklassig. Hoffentlich kann das Auto im Alltag und bei den Kunden liefern.
Von den technischen Daten her sicher brillant und ein neuer Benchmark in dieser Klasse. Aber das Design hast du mit „geht so“ noch freundlich umschrieben. Löst bei mir absolut keinen „haben wollen“ Reflex aus, ganz im Gegensatz zur „neuen Klasse“ Limousine von BMW. Natürlich vorausgesetzt, sie bleiben in München nahe am Konzept.
Seh ich auch so….. ein Neustart beim Exterior Design ist das für mich nicht. Hat deutsche Anleihen an den andere EQ und vorne noch Smart. Also wenn vorher das Problem das Design war…… ham sie es immer noch.
Könnte mein nächstes Auto werden – gefällt mir!
also die Front sieht ja mal absolut bescheiden aus. die erste Generation sah ganz gut aus der Nachfolger war richtig hübsch aber das hier? dieses durchgehende Leuchtband an der Front zerstört die Optik total.
Hmm, ganz vom glitschigen Design von EQE und EQS ist man noch nicht weggekommen. Aber okay aus meiner Sicht, muss mir ja nicht gefallen.
Wenn die „normale“ A- und B-Klasse wegfallen, wird der CLA das kleinste und „billigste“ Fahrzeug von MB werden und ist unterhalb der C-Klasse positioniert. Start bei 55k? Nun ja, Luxusstrategie eben… Die später kommenden LFP-Versionen sollten nackt nicht teurer als 50k sein.
Beim WLTP-Verbrauch ist der CLA tatsächlich minimal sparsamer (107 Wh/km) als das Model 3 (112 Wh/km), und dank zweier Gänge und 0,21 als cw-Wert sollte das auch auf der Autobahn zu ordentlichen Reichweiten führen (>350 km von 80% auf 10% bei 130 km/h).
Das Auto gefällt mir richtig gut. Ich hatte auf einen niedrigeren Einstiegspreis von ca. 50k gehofft in der „mittleren“ Variante mit 85 kWh Akku und 272 PS gehofft. Die Kombination aus überragender Effizienz und sehr hoher Ladeleistung durch 800V wird mMn der Gamechanger. Habe das Auto auf jeden Fall als nächsten Gebrauchtwagen in 3-4 Jahren auf dem Schirm.
Bis dahin muss mein Model 3 Performance noch herhalten, letztlich hat es sogar immer noch einige Vorteile ggü. dem neuen CLA für deutlich weniger Geld. Allem voran die Leistung sowie Software.