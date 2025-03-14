Das ist die neue Hoffnung von Mercedes

Den EQE und EQS hat Mercedes vermutlich schon abgehakt, diese Generation der Elektroautos kam nicht gut an. Daher rückt der Fokus jetzt auf ein neues Lineup und den Anfang macht der frische „Mercedes-Benz CLA mit EQ-Technologie“.

Mercedes mit fast 800 km Reichweite

Neue Plattform, neue Bezeichnung, neue Optik, der CLA ist ein Neustart und da gibt es mit dem 85 kWh großen NMC-Akku auch direkt eine Ansage. Bis zu 792 km Reichweite sind ein Wort, damit stellt man auch das Tesla Model 3 in den Schatten. Wobei das mit einem gleich großen Akku vermutlich ähnlich weit kommen würde.

Dafür lädt der neue CLA deutlich schneller, denn dank 800 Volt-Technik gibt es bis zu 320 kW am Schnelllader. Bei der Leistung sprechen wir über 200 kW (272 PS) oder 260 kW (354 PS) mit zwei Motoren, eine AMG-Version folgt etwas später.

Preislich wird Mercedes natürlich auf einem ganz anderen Level unterwegs sein, es geht wohl bei ca. 55.000 Euro los und da sprechen wir dann über einen 58 kWh großen LFP-Akku. Auch im Innenraum gibt es beim CLA übrigens einen Neustart.

Der MBUX Superscreen ist nicht ganz auf dem Level des MBUX Hyperscreen, das sollte aber locker ausreichen. Basis ist jetzt MB.OS, eine neue Software, die auch teilweise auf Android Automotive setzt. Es gibt aber nicht das volle Angebot von Google, Mercedes hat einen eigenen Store, Google Maps ist jedoch als App dabei.

Mit 450 l ist der Kofferraum etwas kleiner geworden, aber es gibt einen Frunk, in den ordentliche 100 l passen. Ein spannendes Elektroauto, welches übrigens, wie der Taycan, auf zwei Gänge für mehr Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten setzt. Aber man muss Abstriche machen, am AC-Lader sind es leider nur 11 kW.

Spannend werden die finalen Preise, wenn ab Mai der Konfigurator öffnet, denn die neue Technik, wie die besseren Assistenzsysteme und mehr, wird sich Mercedes mit Sicherheit fürstlich bezahlen lassen. Mit einer passablen Ausstattung wird man zum Start ganz locker über 60.000 Euro, vielleicht über 70.000 Euro bezahlen.

Der CLA ist allerdings der Elektro-Einstieg in die neue Zukunft bei Mercedes, man hält also an der Luxus-Strategie fest. Es gibt bessere Technik, eine neue Optik (mir steckt da zu viel vom aktuellen Smart drin), eine neue Plattform und neue Software. Mal schauen, ob die Mercedes-Kunden dieses Elektroautos besser aufnehmen.

Auf den ersten Blick finde ich den CLA nicht schlecht, technisch jedenfalls, die Optik geht so. Spannend wird dann, wie sich der CLA im Vergleich mit der neuen C-Klasse (auch Elektro) ab 2026 und dem Audi A4 e-tron und BMW i3 (3er) schlägt.