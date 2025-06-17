Das neue Audi-Design wird ein „mutiger Schritt“

Audi wechselte vor etwas mehr als einem Jahr den Design-Chef und holte Massimo Frascella von Jaguar Land Rover (JLR) ins Team. Doch die Modelle, die seit dem auf den Markt kamen, waren lange geplant, und das wird noch eine Weile so bleiben.

Neues Audi-Design wird bald gezeigt

Allerdings hat das neue Design-Team bei Audi einen „mutigen Schritt“ und ein ganz neues Design für die Zukunft geplant, so Gernot Döllner. Der Audi-Chef hat diese Woche auch betont, dass wir dieses Design noch vor 2026 offiziell sehen werden.

Audi wird uns 2025 ein neues Konzept zeigen, welches eine Preview für das neue Design der VW-Marke ist. Details zum Konzept selbst sind noch nicht bekannt, aber es wird auch eine Preview für ein Serienfahrzeug, Audi zeige keine reinen Studien.

Audi trennt sich von der Vergangenheit

Bei Audi will man „nicht die Vergangenheit kopieren“, aber es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis wir den ersten Audi mit diesem Design sehen, für 2026 ist dieser noch nicht vorgesehen. Es gäbe jetzt aber eine sehr „klare Vision“ für Audi.

Ein guter Zeitpunkt für Konzeptautos sind immer Messen, daher würde es mich nicht wundern, wenn Audi dieses Konzept auf der IAA im September dabei hat. Es ist übrigens auch unklar, welchen Antrieb das Konzept hat (vermutlich elektrisch).