Das neue Call of Duty ist eine direkte Fortsetzung

Activision hat diese Woche wie erwartet ein neues Call of Duty angekündigt und im Rahmen der Ankündigung verraten, dass Call of Duty: Modern Warfare III direkt an die Ereignisse von Call of Duty: Modern Warfare II anknüpft, welches 2022 kam.

Es gab ja hin und wieder Meldungen, dass das eher ein DLC vom Umfang sei, aber man verspricht eine vollwertige Kampagne. Und wie erwartet gibt es auch alle 16 Maps von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) als Remake für den neuen Teil.

Die Details zu Call of Duty: Modern Warfare III gibt es im offiziellen Blogeintrag und wir haben auch einen ersten Trailer. Dieser nennt sich zwar Gameplay Trailer, aber die gezeigten Szenen sind kein „echtes“ Gameplay, darauf lag hier kein Fokus.

