Sony PlayStation: Ein neues God of War ist wohl in Entwicklung

Das Santa Monica Studio gehört zu den PlayStation Studios und dürfte vielen von euch vor allem von den God of War-Spielen ein Begriff sein. Jetzt sucht man mal wieder Verstärkung für einen „unangekündigten Titel“ und es gibt einen Hinweis.

Der Entwickler muss laut Jobbeschreibung extrem gutes Wissen bezüglich God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) haben. Es wäre also gut möglich, dass Sony bereits eine neuen Teil der Reihe für die PlayStation in Auftrag gegeben hat.

Allerdings würde ich das noch nicht als gesetzt anhaken, denn Ragnarök war das Finale der letzten beiden Teile und Sony hat sich aktiv gegen eine Trilogie bei God of War entschieden. Das wird also kein weiterer Teil der bekannten Spiele, vielleicht steht aber auch ein Ableger (mit dem Sohn?) oder auch wieder ein Neuanfang an.

