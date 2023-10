Das neue Gerücht zum großen Apple iPad Air darf kritisch gesehen werden

Plant Apple ein großes iPad, welches kein Pro-Modell ist? Dieser Schritt stand schon häufiger im Raum und diese Woche behauptete DigiTimes, dass wir ein iPad Air mit 12,9 Zoll sehen werden. Doch stimmt das, kann man der Quelle vertrauen?

Das große iPad wurde wohl eingestellt

Schwierig, denn eine sehr gute Display-Quelle hat Anfang des Jahres behauptet, dass ein großes „Budget-iPad“ eingestellt wurde und Mark Gurman schloss sich als beste Apple-Quelle vor ein paar Wochen an und unterstützte diese erste Aussage.

DigiTimes ist nicht dafür bekannt, dass man zuverlässig ist und Gerüchte, die am Ende aufgehen, wurden meistens schon vorher von anderen und besseren Quellen in den Raum geworfen. Oder sie sind offensichtlich. Es kommt aber selten vor, dass sie etwas behaupten, was neu und unerwartet ist und am Ende auch so eintrifft.

Es wäre nicht schwer, wenn man das Gehäuse des iPad Pro mit 12,9 Zoll nimmt und die Ausstattung reduziert, ähnlich macht man das auch beim kleinen iPad Air seit ein paar Jahren, das ist ein kleines iPad Pro mit schlechterer Hardware. Ich wäre bei dieser Meldung aber sehr vorsichtig und würde mich nicht auf das Gerücht stützen.

Komplett abwegig ist es zwar nicht, denn falls das iPad Pro nächstes Jahr ein sehr großes Upgrade mit OLED, M3 und Co. bekommt, dann wird es sicher eine Ecke teurer und dann könnte das iPad Air als beste Option bei iPads platziert werden.

