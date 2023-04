Das neue Xbox-Design für den Homescreen ist durchgefallen und kommt nicht

Microsoft präsentierte letzten Sommer eine neue Benutzeroberfläche für die Xbox, doch der neue Homescreen ist jetzt im Test durchgefallen. Das Feedback der Xbox Insider war zu groß, daher wird die Entwicklung von diesem Design eingestellt.

Wobei Microsoft genau genommen von „pausiert“ spricht, aber es dürfte am Ende darauf hinauslaufen, dass der geplante Homescreen für die Xbox nicht kommt:

Warum? Man sieht den Hintergrund kaum noch und es wurde vor allem die Kritik laut, dass das mittlerweile wie eine große Werbefläche für den Xbox Game Pass wirkt. Stimmt auch, schon der aktuelle Homescreen ist das äußerst grenzwertig.

Das Bild im Beitrag ist noch gar nicht mal so extrem, es gab einige private Bilder in den sozialen Netzwerken, die das besser zeigten. Es ist jedenfalls schön zu sehen, dass Microsoft die Kritik gehört hat, so ein Schritt fällt sicher nicht immer leicht.

