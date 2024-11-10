Das verrückte Labyrinth und weitere Brettspiele kommen als Film

Die Constantin Entertainment plant eine RTL2-Show zu Nobody is perfect, aber das ist nur der Anfang, denn die Constantin Film und der Ravensburger Verlag haben eine größere Vereinbarung getroffen und wollen Brettspiele als Film umsetzen.

Den Anfang machen „Das verrückte Labyrinth“, „Lotti Karotti“ und „Scotland Yard“, diese Klassiker sollen in Zukunft auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Man freut sich bei Ravensburger über eine neue Einnahmequelle und bei Constantin betont man die Bekanntheit der Spiele, diese Marken sollen bald viele Zuschauer anlocken.

Der Fokus liegt auf „familiären Werten“, das werden also Familienfilme, und im Fall von Lotti Karotti wird es einen animierten Film geben. Die letzten Jahre haben hier jedenfalls gezeigt, dass beliebte Marken aus anderen Bereichen durchaus für einen großen Erfolg sorgen können, warum also nicht, vielleicht geht der Plan am Ende auf.