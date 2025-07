Days Gone hat keine Zukunft auf der PlayStation

Sony hat einige große und sehr starke Singleplayer-Marken bei der PlayStation aufgebaut, doch Days Gone konnte nicht die Erwartungen erfüllen. Fans hoffen zwar noch auf eine Fortsetzung, aber die Reihe hat bei Sony derzeit keine Zukunft.

Kevin McAllister, der Community-Manager von des Bend Studio (welches zu den PlayStation Studios gehört) hat sich jetzt gemeldet und bei den Fans entschuldigt.

Es wird kein Days Gone 2 geben

Es gibt immer wieder Gerüchte zu Days Gone 2, aber sie stimmen nicht. Das Studio arbeitet mittlerweile an einer neuen Marke und man wird zu gegebener Zeit sagen, was da geplant ist. John Garvin befeuerte die Gerüchte vor einer Weile, als der Creative Director angab, dass Days Gone als Trilogie beim Studio geplant wurde.

Also, falls es noch Fans von Days Gone gibt, die auf eine Fortsetzung oder gar eine Trilogie hoffen, das wird nicht passieren. Man soll niemals nie sagen, aber in den kommenden Jahren hat Sony andere Pläne. Und es sieht auch nicht so aus, als ob Sony die Marke anderweitig, wie für einen Film oder eine neue Serie, nutzen wird.

Horizon, God of War, The Last of Us, das sind die großen Singleplayer-Marken, ein Days Gone gehört nicht dazu. Und ich muss sagen, dass das für mich okay ist.

Ich habe das Spiel damals verpasst, wollte es aber letztes Jahr, da es im Abo von PlayStation Plus enthalten ist, nachholen. Obwohl ich das Setting mag, so hat mich Days Gone auch nach mehreren Stunden nicht abgeholt und war eher langweilig.

