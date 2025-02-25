DC Universum: Der wichtigste Superheld fehlt noch

Unterhaltung

Im DC Universum ist, wenn man es jedenfalls rein wirtschaftlich betrachtet, Batman der wichtigste Superheld. Doch der Neustart im Kino, den James Gunn nach dem Vorbild von Disney, den Marvel Studios und dem Marvel Cinematic Universe ab Sommer aufbaut, fehlt bisher noch ein Batman. Robert Pattinson ist es aber nicht.

Dieser bleibt noch eine Weile der Batman, da wird ja gerade Batman 2 geplant, aber für das DC Universum wird ein neuer Batman gesucht, so James Gunn. 2028 soll „Batman: The Brave and the Bold“ in die Kinos kommen und damit werden wir dann einen neuen Bruce Wayne sehen. Man liebt Pattinson, er wird es aber nicht sein.

Bisher ist noch nicht bekannt, wer der neue Batman sein wird, das wollte James Gunn laut IGN auch nicht verraten. Doch es dauert noch ein paar Jahre, bis wir den neuen Batman im Kino sehen, Batman 2 kommt ja sogar erst 2027, vorher wird man den vollen Fokus sicher darauf legen und nicht Robert Pattinson die Show stehlen.

  1. Ronny 🪴
    sagt am

    Doch der Neustart im Kino, ….. fehlt bisher noch ein Batman.

    Hab den Satz jetzt 5x durchgelesen. Nur für meinen inneren Rechtschreibmonk, müsste es nicht „Doch DEM Neustart“ heißen?

