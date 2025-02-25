Unterhaltung

Star Wars: Neue Serie verfolgt einen anderen Ansatz bei Disney+

1 Kommentar
Star Wars hatte für mich in den letzten Jahren nicht unbedingt ein Hoch, wenn es um Serien und Filme geht. Doch es gab ein paar positive Ausnahmen und dazu zählt vor allem Andor, die neue Serie war 2022 eine kleine Überraschung für mich.

Am 22. April geht es exklusiv bei Disney+ weiter und es ist mit 290 Millionen nicht nur das bisher teuerste Star Wars-Projekt (wenn man die Filme einzeln betrachtet), es gibt auch einen ersten Trailer und vor allem einen neuen Ansatz für Staffel 2.

Disney veröffentlicht neue Folgen gerne wöchentlich, um Inhalte über mehrere Wochen zu strecken, damit Nutzer nicht so schnell das Abo kündigen. Das gibt es hier ebenfalls, aber wir bekommen jede Woche drei neue Folgen von Andor.

Insgesamt sind 12 Episoden für die zweite Staffel von Andor geplant, die Serie wird also am 13. Mai enden. Ich bin wahrlich kein Fan von wöchentlichen Folgen und warte daher gerne bis zum Ende ab, vor allem in so einem Fall würde ich das nicht drei Monate lang verfolgen wollen, aber dieser Ansatz klingt noch halbwegs okay.

  1. TomTom 🪴
    sagt am

    Ich freu mich schon riesig auf die Fortsetzung. Die erste Staffel war schon unglaublich gut. Hoffentlich schaffen es die Filmproduzenten an dem Niveau anzuknüpfen und dieses sogar noch zu steigern.

