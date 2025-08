Deadpool & Wolverine: Datum für Disney+ ist bekannt

Wir haben endlich ein Datum für Deadpool & Wolverine, der Marvel-Film wird ab dem 12. November bei Disney+ zum Streamen verfügbar sein. Disney hat das noch nicht groß angekündigt, aber das Datum war in der Preview der Serien zu sehen.

In der Vorschau der Serien und Filme für November war der Film vor ein paar Tagen auch noch nicht gelistet, ich gehe also davon aus, dass Disney diesen Film etwas mehr in den Fokus rückt und eine eigene und größere Ankündigung dafür plant.

Deadpool & Wolverine startete im Juli in den Kinos und war ein großer Erfolg, der Film ist ab 16 und hat dennoch die Milliarde beim Umsatz geknackt. Daher hat sich Disney auch mehr Zeit gelassen, da das Kino mittlerweile wieder im Fokus steht.

