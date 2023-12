Der elektrische Fiat Panda kommt und wird größer

Fiat hat bereits im Sommer bestätigt, dass wir einen elektrischen Fiat Panda in Zukunft sehen werden und dieser im Sommer 2024 angekündigt wird. Die neue Generation wird laut Automotive News Europe eine Ecke größer als die alte sein.

Gut möglich, dass wir die 4 Meter bei der Länge knacken, denn Stellantis soll den Citroën ë-C3 als Basis nutzen, der kommendes Jahr bei uns startet. Dieser wird 4 Meter lang sein und der elektrische Panda ist dann eben das Pendant von Fiat.

Klingt so, als ob da eine richtige Offensive an günstigen Elektroautos von Stellantis ansteht, denn auch Opel denkt über diesen Schritt nach. Citroën startet 2024 bei 23.300 Euro für den elektrischen C3, das könnte auch beim Fiat Panda so sein.

Am Ende werden das vermutlich alles sehr ähnliche Autos, denn Stellantis teilt die Kosten natürlich auf die Konzernmarken auf. Als Kunde bekommt man dann immer ein ähnliches Paket und kann die Optik wählen, die einem am ehesten zusagt.

