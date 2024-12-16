Der elektrische Lamborghini kommt etwas später

Lamborghini wurde gerne mal kritisiert, dass das erste Elektroauto so spät kommt, doch die aktuell verhaltene Nachfrage in einigen Kernmärkten bestätigt die VW-Marke, dass man alles richtig gemacht hat. Und man lässt sich noch mehr Zeit.

Anfang des Jahres war das erste Elektroauto von Lamborghini noch für 2028 auf einem offiziellen Slide zu sehen, heute hat Stephan Winkelmann betont, dass 2029 ein guter Zeitpunkt sei, so die Business Times, das Auto kommt also etwas später.

Lamborghini hat keine Eile bei der Elektromobilität und möchte diese auch nicht selbst pushen, man möchte dann folgen, wenn der Markt bereit ist. Und daher wird man noch ein halbes Jahrzehnt auf den Lamborghini Lanzador warten müssen: