Zubehör

Der Google Pixel Stand ist Geschichte

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Google Pixel Stand

Google präsentierte Ende 2021 eine neue Version des Pixel Stand, doch diese hat man bis heute nicht aktualisiert. Und wie es aussieht, stellt Google das Dock für kabelloses Laden ein. In Deutschland ist der Pixel Stand „nicht mehr verfügbar“.

Auch in anderen Ländern ist er bereits ausverkauft und eine neue Generation wurde mit der Pixel 9-Reihe nicht angekündigt. Bei Google scheint man das Zubehör also abgehakt zu haben, denn es gibt keine Pixel-Lösung für kabelloses Laden mehr.

Zugegeben, das war für 80 Euro nicht mehr die beste Qi-Lösung auf dem Markt, das bekommt man mittlerweile deutlich günstiger und besser, aber es war eben eine offizielle Lösung und mit so einer verdienen die Marken eigentlich gutes Geld.

Mal schauen, ob Google in Zukunft wieder ein Dock plant, vielleicht bekommt die Pixel 10-Reihe dann endlich Qi2 mit Magneten, da würde sich ein neuer Pixel Stand anbieten. Google hat diese Option leider nicht in die Pixel 9-Reihe implementiert.

Google Pixel 9 Pro Header

Google Pixel 9 Pro: Das beste Android-Smartphone

Seit ein paar Tagen begleitet mich das Google Pixel 9 Pro im Alltag und es ist fast genau das Android-Smartphone,…

5. September 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dreiundachzig 👋
    sagt am

    Bei Action gibt’s eine Ladestation mit 15W für unter 10€. Die meisten anderen Lösungen bieten sonst 5-10W und kosten mehr.

    Antworten
  2. pezi 🍀
    sagt am

    ich liebe meinen Pixel stand 2, allerdings funktioniert er manchmal einfach nicht mit Hüllen. Das wird durch kommende Generationen mit qi2 wohl noch schwerer. Ich hoffe derweil auf ein mag Safe aetigen charger seitens Google für kommende Smartphones. Keine Lust auf iPhone Zubehör reduziert zu sein.

    Antworten
  3. Daniel 🍀
    sagt am

    „Fun“ fact. Das neue Pixel 9 Pro Fold ist nicht mit dem Pixel Stand 1/2 kompatibel. Man muss es entweder auf einen Lego block stellen oder das Handy hin legen, damit es lädt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / Der Google Pixel Stand ist Geschichte
Weitere Neuigkeiten
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update