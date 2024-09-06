Der Google Pixel Stand ist Geschichte

Google präsentierte Ende 2021 eine neue Version des Pixel Stand, doch diese hat man bis heute nicht aktualisiert. Und wie es aussieht, stellt Google das Dock für kabelloses Laden ein. In Deutschland ist der Pixel Stand „nicht mehr verfügbar“.

Auch in anderen Ländern ist er bereits ausverkauft und eine neue Generation wurde mit der Pixel 9-Reihe nicht angekündigt. Bei Google scheint man das Zubehör also abgehakt zu haben, denn es gibt keine Pixel-Lösung für kabelloses Laden mehr.

Zugegeben, das war für 80 Euro nicht mehr die beste Qi-Lösung auf dem Markt, das bekommt man mittlerweile deutlich günstiger und besser, aber es war eben eine offizielle Lösung und mit so einer verdienen die Marken eigentlich gutes Geld.

Mal schauen, ob Google in Zukunft wieder ein Dock plant, vielleicht bekommt die Pixel 10-Reihe dann endlich Qi2 mit Magneten, da würde sich ein neuer Pixel Stand anbieten. Google hat diese Option leider nicht in die Pixel 9-Reihe implementiert.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.