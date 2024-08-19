Unterhaltung

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ kostenlos auf Samsung TV

Samsung bietet die Gelegenheit, die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ kostenlos auf Samsung TV Plus zu erleben.

Die Aktion gilt für Besitzer eines 2024er Samsung TVs oder Galaxy Geräts und läuft bis zum 28. August 2024. So können Zuschauer vor dem Start der zweiten Staffel am 29. August 2024 in die Welt von Mittelerde eintauchen. Prime Video verzichtet in Zusammenarbeit mit Samsung auf ein Abonnement und macht die Serie auf fast 300 Millionen Bildschirmen weltweit zugänglich.

Samsung TV Plus ist auf dem gesamten 2024 TV-Portfolio verfügbar, einschließlich der neuesten Modelle wie dem Samsung Neo QLED 8K und dem OLED S95D. Die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erzählt von der Entstehung der mächtigen Ringe und dem Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron im zweiten Zeitalter von Mittelerde. Die Serie folgt den epischen Abenteuern von Elben, Menschen und Zwergen, die sich der aufkommenden Dunkelheit entgegenstellen müssen.


