Der König der Löwen: Datum für neuen Mufasa-Film bei Disney+

Lion King Mufasa

Bei erfolgreichen Kinofilmen wartet Disney mittlerweile wieder länger, bis sie direkt bei Disney+ verfügbar sind. Der König der Löwen: Mufasa war zwar kein Reinfall, ist jetzt aber auch nicht der ganz große Erfolg für Disney an der Kinokasse gewesen.

Daher landet der Film auch schneller bei Disney+, als beispielsweise Vaiana 2, ab dem 26. März kann man sich die Realverfilmung dort anschauen. Man kann den Film auch an anderen Stellen kaufen und mieten, im Abo gibt es diesen dann aber exklusiv bei Disney+ im Steam. Ob der Film taugt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.

Mit 6,6 Punkten ist es jetzt kein Highlight bei IMDb und ich bin bei König der Löwen auch kein Fan der Realverfilmung, diese (Mufasa) reizt mich, obwohl das Original einer meiner Lieblingsfilme ist, gar nicht. Im Abo kann man aber mal reinschauen.

  1. MichaelG 🏅
    sagt am

    Ich meine,.. die ursprüngliche Zeichentrick Version von König der Löwen.. Klasse!
    Die Neuauflage, sensationell animiert..in 3D sogar noch viel besser!
    Mufasa werde ich mir anschauen, ohne Frage, da ich auf die Animationen gespannt bin.

