Das Ende von Ford in Deutschland wird real

Die Ford-Werke GmbH bekam diese Woche eine ordentliche Finanzspritze und das Unternehmen wollte die Ankündigung als große Investition in den Standort bei uns in Deutschland vermarkten. Doch es könnte langfristig auch das Ende bedeuten.

Ford Deutschland steht jetzt alleine da

Mit dieser Finanzspritze fällt nämlich die „Patronatserklärung“ weg und das heißt, dass Ford in Deutschland jetzt auf eigenen Beinen stehen muss. Im Gespräch mit der Automobilwoche sieht Gesamtbetriebsratschef Benjamin Gruschka das auch als Risiko für den Standort. Der Insolvenzschutz für Ford Deutschland fällt weg.

Wenn sich also „die Lage nicht bessert“, dann gibt es keinen US-Mutterkonzern im Hintergrund, dann war es das mit Ford. Das bedeutet, dass bei Ford vor allem die neuen Elektroautos, wie der Capri und Explorer, wirklich langsam zünden müssen.

Ford Deutschland hat nur die Pkw-Sparte

Schwierig ist auch, dass das Pkw-Geschäft von Ford über Deutschland läuft, das profitable Nutzfahrzeuge-Geschäft jedoch über Großbritannien. Und Ford hat in der Ankündigung auch noch nicht verraten, wie man die aktuelle Krise lösen will. Die 4,4 Milliarden Euro dienen immerhin auch dazu, die Schulden von Ford zu senken.

Die Quelle spricht vom Konzept einer „Bad Bank“, der US-Konzern schützt sich also und bereitet sich vielleicht darauf vor, dass man das Pkw-Geschäft in Europa, wenn es nicht langsam besser wird, aufgibt. Und damit das Ford selbst nicht schadet, ist Ford Deutschland jetzt unabhängig. Ganz alleine könnte es aber schwierig werden.

Der komplette Markt befindet sich in einer Transformation und Ford Deutschland hat rund 9 Milliarden Euro Schulden. Die 4,4 Milliarden Euro sind also, wenn sie in die Schuldentilgung einfließen, ein Tropen auf den heißen Stein. Da wird nicht viel für die Transformation des Standorts übrig bleiben, der neue Modelle benötigt.

Wir werden in den nächsten Monaten sehen, ob Ford Deutschland einen Plan hat und unabhängig aus dieser Lage herauskommt. Doch mit dem aktuellen Lineup an Autos wird das schwierig, kurzfristig dürfte sich da (leider) nicht so viel ändern.