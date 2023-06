Deutsche Bahn rüstet Busflotte auf Elektro und Wasserstoff um

Die Deutsche Bahn treibt die Umstellung ihrer Busflotte auf klimafreundliche Technologien voran. Sie ersetzt bestehende Dieselbusse durch Elektro- und Wasserstoffbusse.

Die ersten Fahrzeuge sind laut Bahn bereits bestellt und werden in den kommenden Monaten die bestehenden Elektrobusflotten in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ergänzen. Dies sei ein wichtiger Schritt, um das Ziel der Bussparte der Deutschen Bahn zu erreichen, bis 2038 den letzten Dieselbus auszutauschen.

Dank der Förderbescheide des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) können bis Mitte 2025 mehr als 250 Busse mit klimafreundlichem Elektro- oder Wasserstoffantrieb beschafft werden. Die Beschaffung der neuen Busse erfolgt in Kooperation der regionalen DB-Busgesellschaften mit den Aufgabenträgern des ÖPNV und den Landkreisen.

Die neuen Busse kommen den Fahrgästen schon bald zugute. Bereits Ende dieses Jahres werden die ersten Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen in den Städten Bocholt, Münster und Viersen unterwegs sein. Für Nordrhein-Westfalen plant die Deutsche Bahn mit den aktuellen Förderbescheiden die Anschaffung von bis zu 115 neuen Bussen.

In Norddeutschland könnten insgesamt 149 neue emissionsfreie Busse zum Einsatz kommen, wobei die ersten Elektrobusse Ende 2023 in Schleswig-Holstein (Ostholstein) fahren werden. Bereits bestellt sind 14 Wasserstoffbusse, die in Niedersachsen in den Landkreisen Friesland und Leer sowie in Schleswig-Holstein im Kreis Rendsburg-Eckernförde eingesetzt werden sollen.

