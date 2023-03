Deutsche Post DHL eröffnet Deutschlands größten Paket-Standort

Die Deutsche Post DHL hat das neue Paketzentrum in Aschheim offiziell eröffnet und erweitert damit die Kapazitäten im bundesweiten DHL-Paketnetzwerk.

Mit einer Sortierleistung von bis zu 72.000 Sendungen pro Stunde ist das neue Paketzentrum einer der größten Paketstandorte in Europa und das größte in Deutschland. Das Paketzentrum wurde nach „modernsten baulichen Standards“ errichtet und verfügt über eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, die zur Eigenversorgung mit grünem Strom beiträgt.

Am Standort Freising setzt die Deutsche Post DHL erstmals Gas-Lkw für den klimaneutralen Transport ein. Das neue Paketzentrum ist durch einen Tunnel mit dem bestehenden Paketzentrum in Aschheim, in dem bis zu 32.000 Sendungen pro Stunde sortiert werden können, verbunden – das sei laut Deutsche Post DHL „einmalig in Deutschland“.

Das neue Gebäude steht auf einem 67.000 Quadratmeter großen Areal. Die derzeitige Sortierleistung des neuen Paketzentrums umfasst 20.000 Pakete pro Stunde. Mit der Fertigstellung der neuen Sortieranlage im 2. Quartal soll es eine Sortierkapazität von bis zu 40.000 Paketen pro Stunde erreichen. Aktuell sind am Paketstandort Aschheim rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

