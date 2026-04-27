Leapmotor: Stellantis verzichtet auf das spannende Elektroauto bei uns

Leapmotor, die chinesische Marke, die zu 51 Prozent zu Stellantis gehört, bringt in den kommenden Wochen den B05 in Deutschland auf den Markt. Das ist ein recht kompaktes Elektroauto, welches bereits offiziell bestätigt wurde und dessen Seite sogar schon, wenn auch noch ohne weitere Details, in Deutschland online ist.

Ihr könnt den B05 auf dem Beitragsbild sehen, wenn auch nicht als B05, sondern als Lafa 5 Ultra, in China ist das Elektroauto nämlich als Lafa 5 bekannt. Der neue Ultra, den man auf der Automesse 2026 in China dabei hatte und der mit 245 PS an der Hinterachse daher kommt, ist aber „ausschließlich“ für China gedacht.

Das hat Stellantis Deutschland diese Woche ganz klar in der Pressemitteilung für den deutschen Markt bestätigt. Bei uns stehen „volumenstarke Kernversionen, ein wettbewerbsfähiges Preisniveau und ein möglichst einfacher Markteintritt“ im Fokus, so Stellantis weiter. Man greift den neuen VW ID.3 GTI also (noch) nicht an.