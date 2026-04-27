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Microsoft will bei der neuen Xbox noch „sehr viel lernen“

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Microsoft kündigte vor ein paar Wochen das Projekt „Helix“ an, wie der Codename für die nächste Xbox lautet. Erste Devkits gehen 2027 an Entwickler, das ist bisher der Stand und darauf liegt der Fokus, so Asha Sharma gegenüber Game File.

Aber die RAM- und Speicherkrise wird die Entwicklung der nächsten Xbox ganz klar beeinflussen, auch die Verfügbarkeit, ob die neue Xbox also noch 2027 kommt oder erst 2028, das ist noch unklar. Da die neue Xbox-Chefin derzeit die Strategie der Konsole überarbeitet, könnte das natürlich auch den Marktstart beeinflussen.

Man sei aber „sehr aufgeregt“, denn das erste Feedback zur Konsole sei bisher „sehr positiv“, auch wenn man „noch viel lernen muss“. Mittlerweile denkt man ja auch wieder offen über Exklusivspiele nach, auch wenn ich nicht glaube, dass es reine Exklusivspiele geben wird, maximal exklusive Zeitfenster für die neue Xbox.

Es wird auch jeden Fall spannend, wie Microsoft die neue Xbox angeht und was Asha Sharma kurz vor dem Marktstart, die Konsole selbst ist immerhin seit vielen Jahren geplant, beeinflussen kann. Teuer dürfte sie aber so oder so werden, denn die Hardware wurde vor ihrem Antritt geplant, da kann sie nicht so viel ändern.

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27. April 2026 | Jetzt lesen →

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