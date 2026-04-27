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Mega SIM dreht an Tarifen: Mehr Daten, mehr Speed und neue Struktur

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| 2 Kommentare
MEGA SIM (KI)

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM passt sein Tarifportfolio an und kombiniert niedrigere Preise mit höheren Datenraten.

Mega SIM hat mehrere Allnet-Flats überarbeitet und strukturell neu geordnet. Der 100-GB-Tarif wird günstiger angeboten und startet nun bei 17,99 Euro monatlich. Gleichzeitig bleibt die maximale Geschwindigkeit hier bei 50 Mbit/s im Download. Die Tarife nutzen weiterhin das Telefónica o2-Netz und beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat sowie VoLTE und WLAN-Telefonie.

Auch im mittleren Segment gibt es Änderungen. Der 250-GB-Tarif erhält eine reduzierte Grundgebühr und gleichzeitig ein Geschwindigkeits-Upgrade auf bis zu 150 Mbit/s im Download. Zudem entfällt in diesem Tarif der Anschlusspreis. Die Vertragslaufzeit beträgt weiterhin 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.

Neuer 300-GB-Tarif ersetzt Unlimited-Angebot

Neu im Portfolio ist ein 300-GB-Tarif, der den bisherigen Unlimited-Max-Tarif ersetzt. Dieser bietet bis zu 300 Mbit/s im Download und wird dauerhaft für 22,99 Euro monatlich angeboten. Auch hier entfällt der Anschlusspreis laut Anbieter.

Eckdaten der Tarife:

  • 100 GB ab 17,99 Euro mit 50 Mbit/s
  • 250 GB mit 150 Mbit/s und ohne Anschlusspreis
  • 300 GB neu mit bis zu 300 Mbit/s
  • Wahlweise 24 Monate Laufzeit oder monatlich kündbar

Neben den klassischen Laufzeitverträgen bietet Mega SIM weiterhin flexible Varianten mit monatlicher Kündbarkeit an. Diese liegen preislich etwas höher, folgen aber denselben Leistungsstufen. Aus meiner Sicht wirkt die Neuausrichtung logisch, da sie mehr Auswahl schafft und gleichzeitig die Tarifstruktur vereinfacht.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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  1. Robin 🏆
    sagt am

    Kann es sein, dass die jede Woche die Tarife neu gestalten? Da kommt ja keiner mehr mit…

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Robin ⇡

      Nein. Die letzte Anpassung war am 16. März. Und damit man mitkommt, berichten wir ja.

      Antworten

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