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Kia könnte Preise für Elektroautos senken

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Der Support der Regierung in China lässt bei den Automobilherstellern nach und so müssen diese zunehmend schauen, dass sie mehr Geld verdienen und können nicht dauerhaft die extrem niedrigen Preise anbieten. Für Kia bedeutet das, dass man die Preise der Elektroautos senken könnte, um diese Zeit zu überbrücken.

Man habe den Abstand in Europa schon von 25 bis 20 Prozent auf 20 bis 15 Prozent beim Preis (im Vergleich zu chinesischen Marken) reduziert, wäre aber bereit, die „soliden Gewinne weiter zu nutzen, um mit chinesischen Konkurrenten zu konkurrieren“, so Song Ho-sung (Chef von Kia) laut Reuters auf einem Event.

Kia wurde zwar von der Offensive aus China in Europa überrascht, glaubt aber auch, dass sich der Fokus jetzt ändern wird. Und bis die Marken aus China ihre Preise anheben, könnte Kia den Gewinn weiter opfern und die Preise bei uns in Europa sogar noch weiter senken. Ein offizielles Statement dazu gibt es nicht.

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27. April 2026 | Jetzt lesen →

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