Audi kündigt neuen Q4 e-tron für 2026 an

Es geht Schlag auf Schlag und die VW-Marken kündigten jetzt nach und nach ihre überarbeiteten Elektroautos an, die alle auf der neuen MEB+ basieren. Heut ist Audi mit dem neuen Q4 e-tron dabei, der vor wenigen Wochen offiziell bestätigt wurde.

In diesem Fall gibt es nicht nur neue Technik, sondern auch ein frischen Design, also ein kleines Facelift, und wir sehen die Funktionen, die wir bereits von Cupra, VW und Skoda kennen. Neu ist beispielsweise V2L und V2H beim Audi Q4 e-tron.

Ein etwas effizienterer Motor sorgt für bis zu 592 km Reichweite und es wird mit 185 kW geladen, was in dieser Klasse langsam schwierig ist, denn da nutzen viele Konkurrenten eine bessere Plattform mit 800 Volt. Gibt es auch bei Audi, wie im Q6 e-tron, aber im Q4 e-tron nutzt man weiterhin die günstigere Elektro-Plattform.

Ebenfalls neu gestaltet wurde der Innenraum mit dem neuen One Connected Infotainment, welches jetzt ebenfalls Android Automotive als OS nutzt. Aber auch bei Audi gibt es keine Google-Dienste, sondern nur die App Store von Volkswagen.

Mit dem kleinen Akku (63 kWh) geht es bei 47.500 Euro los und für mehr Leistung oder den größeren Akku zahlt man mehr. Der Sportback bleibt übrigens, hier zahlt man ab sofort immer, egal bei welcher Ausstattung, einheitlich 1.950 Euro mehr.

Gefällt mir als MEB-Modell neben dem Enyaq von Skoda weiterhin am besten, wenn man sich den Einheitsbrei der Elektroautos anschaut, aber es bleibt eben doch das alte Problem, dass es eine Plattform ist, die auch für einen VW ID Polo ausgelegt ist und das merkt man bei der Technik, ein Audi Q4 e-tron kann sehr teuer werden.

In China sieht man, dass Audi auch anders kann und in dieser Klasse eine bessere Technik verkauft, bei uns hofft man, dass die Kunden das weiterhin so annehmen.

PS: Wenn ich das richtig sehe, dann gehen alle anderen Marken auf physische Tasten mit dem Schritt zu MEB+ und Audi wird das in Zukunft auch gehen, hier hat man aber noch die Touchtasten verbaut. Vermutlich, um noch Kosten zu sparen.

Ab Mai kann bestellt werden, ab Sommer wird ausgeliefert, das sind die Antriebe: