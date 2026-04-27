Smartphones

Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff mit einer optischen Überraschung

Autor-Bild
Von
Google News
|

Vor ein paar Wochen hatten wir hier die ersten Bilder des Sony Xperia 1 VIII für euch, waren aber noch skeptisch, weil sie von Hüllenherstellern stammten, die nicht immer richtig liegen. Doch jetzt hat OnLeaks die ersten Renderbilder erstellt.

In diesem Beitrag könnt ihr das neue Sony Xperia 1 VIII sehen, OnLeaks gilt bei solchen Dingen als extrem zuverlässig. Die Bilder hat er wie immer verkauft, dieses Mal stammen sie von My Mobiles. Die Größe des Sony Xperia 1 bleibt ca. gleich.

Und auch auf der Front gibt es keinen großen Unterschied, es gibt also doch noch einen Rand und noch kein Loch im Display, auch das Design bleibt sehr kantig, wir bekommen nach vielen Jahren aber mal ein ganz neues Design bei der Kamera.

Das Sony Xperia 1 VIII hat sich schon häufiger angedeutet und dürfte im Mai oder Juni vorgestellt werden und auf den Markt kommen. Und ja, Sony hält (noch) an der Xperia-Reihe fest, man verkauft kaum noch Einheiten, aber es geht (noch) weiter.

Google Pixel 9 Pro Front

Das sind die neuen App-Icons von Google

Google überarbeitet seine App-Icons und statt oft langweiliger Formen in einem weißen Kreis, bekommen wir hier und da wieder richtige…

27. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff mit einer optischen Überraschung
Weitere Neuigkeiten
Leapmotor: Stellantis verzichtet auf das spannende Elektroauto bei uns
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
Betrugsvorwürfe und Insolvenz: Betriebsstopp bei Cleverbuy
in Handel
MacBook Neo: Die Preise purzeln
in Schnäppchen
Audi kündigt neuen Q4 e-tron für 2026 an
in Mobilität
Microsoft will bei der neuen Xbox noch „sehr viel lernen“
in Gaming
ING: Auslandsüberweisungen endlich mobil möglich
in Fintech
Kia könnte Preise für Elektroautos senken
in Mobilität
Mega SIM dreht an Tarifen: Mehr Daten, mehr Speed und neue Struktur
in Tarife
Geld Sparen
Digitaler Euro nimmt Fahrt auf: EZB schmiedet entscheidende Partnerschaften
in Fintech
Audi macht Platz und stellt zwei Modelle ein
in Mobilität