Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff mit einer optischen Überraschung

Vor ein paar Wochen hatten wir hier die ersten Bilder des Sony Xperia 1 VIII für euch, waren aber noch skeptisch, weil sie von Hüllenherstellern stammten, die nicht immer richtig liegen. Doch jetzt hat OnLeaks die ersten Renderbilder erstellt.

In diesem Beitrag könnt ihr das neue Sony Xperia 1 VIII sehen, OnLeaks gilt bei solchen Dingen als extrem zuverlässig. Die Bilder hat er wie immer verkauft, dieses Mal stammen sie von My Mobiles. Die Größe des Sony Xperia 1 bleibt ca. gleich.

Und auch auf der Front gibt es keinen großen Unterschied, es gibt also doch noch einen Rand und noch kein Loch im Display, auch das Design bleibt sehr kantig, wir bekommen nach vielen Jahren aber mal ein ganz neues Design bei der Kamera.

Das Sony Xperia 1 VIII hat sich schon häufiger angedeutet und dürfte im Mai oder Juni vorgestellt werden und auf den Markt kommen. Und ja, Sony hält (noch) an der Xperia-Reihe fest, man verkauft kaum noch Einheiten, aber es geht (noch) weiter.