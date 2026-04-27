Galaxy Tab S12: Entwicklung der neuen Generation schreitet weiter voran

Erwartungsgemäß wird das südkoreanische Unternehmen auch dieses Jahr seine neue Tablet-Generation namens Galaxy Tab S offiziell vorstellen, wobei laut erster Gerüchte ein Galaxy Tab S12 Plus und ein Galaxy Tab S12 Ultra zu erwarten sind. Dass die Entwicklung der neuen Generation auch softwaretechnisch weiter voranschreitet, zeigt eine veröffentlichte Firmware-Version auf den Servern von Samsung.

Demnach wurde die erste Firmware-Version für die neue Modellreihe mit der Bezeichnung „X946B” entdeckt. Sie trägt die Versionsbezeichnung „X946BXXU0AZDN” und kann dem Galaxy Tab S12 Ultra zugeordnet werden.

Samsung arbeitet also im Hintergrund an der Software für das kommende Tablet, das vorinstalliert auf One UI 8.5 setzen könnte, wobei die Quelle sogar von One UI 9, das auf Android 17 basiert, ausgeht. Sehr wahrscheinlich wird die S12-Modellreihe aber direkt ab Werk mit One UI 8.5 auf den Markt kommen.

Parallel dazu entwickelt Samsung auch an dem großen Update auf die besagte One UI-Version 8.5 für die aktuelle S11-Generation der Galaxy Tab-Modellreihe. Die neue Generation wird im September dieses Jahres erwartet.