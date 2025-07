Deutschlands erster „Trusted Flagger“ zugelassen

Die Bundesnetzagentur hat heute die erste Organisation als Trusted Flagger nach dem Digital Services Act (DSA) zugelassen.

Die Meldestelle REspect! der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg mit Sitz in Sersheim ist die erste, die diese Zulassung erhalten hat. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, betont, dass mit der Zulassung die europäischen Regelungen in Deutschland konsequent umgesetzt werden.

Trusted Flagger haben die Aufgabe, Plattformen über rechtswidrige Inhalte zu informieren, damit Hass, Fake News und andere problematische Inhalte schnell und ohne bürokratische Hürden entfernt werden können.

Trusted Flagger für soziale Netzwerke und Videoplattformen

REspect! wird sich als Trusted Flagger auf soziale Netzwerke und Videoplattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und YouTube konzentrieren. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Hatespeech, terroristischer Propaganda und gewaltverherrlichenden Inhalten, die in verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, Englisch und Arabisch, verbreitet werden.

Kurz: Ein Trusted Flagger ist eine Organisation, die im Internet nach schlechten oder gefährlichen Inhalten wie Hassrede oder falschen Nachrichten sucht und diese den Plattformen meldet, damit sie schnell(er) entfernt werden.

Im Akkreditierungsverfahren konnte die Organisation ihre Unabhängigkeit von Online-Plattformen und ihre Expertise in der objektiven Meldung solcher Inhalte unter Beweis stellen.

Die Rolle der Trusted Flagger ist für die Umsetzung des DSA entscheidend, da sie über besondere Expertise bei der Identifizierung illegaler Inhalte verfügen. Plattformen sind gesetzlich verpflichtet, Meldungen von Trusted Flaggern vorrangig zu behandeln.

Der Digital Services Coordinator (DSC) spielt in diesem Prozess eine zentrale Rolle, indem er die Einhaltung der DSA-Vorgaben überwacht, Beschwerden entgegennimmt und die Zusammenarbeit zwischen nationalen und europäischen Behörden koordiniert.

