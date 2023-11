DHL erwartet Rekordpaketmengen – das sind die Fristen zu Weihnachten

Die DHL Group rechnet auch in diesem Jahr mit einem hohen Paketaufkommen in der Vorweihnachtszeit in Deutschland.

Bereits während der Cyber Week Ende November rechnet das Unternehmen bundesweit mit mehr als 11 Millionen Paketen an einzelnen Tagen. Auch für die Tage unmittelbar vor Weihnachten wird mit einem ähnlich hohen Sendungsaufkommen gerechnet.

Zur Bewältigung des erhöhten Sendungsaufkommens setzt DHL auf die Unterstützung von rund 10.000 Aushilfskräften, das bestehende Team von 116.500 Zustellerinnen und Zusteller sowie 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sortierzentren. Darüber hinaus werden in der Vorweihnachtszeit rund 9.000 zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt.

Obwohl der Arbeitsmarkt in vielen Teilen Deutschlands weiter angespannt ist, haben wir auch dank unserer hohen Branchenlöhne gute Leute gefunden. Ihr Stammpersonal wie auch alle Aushilfskräfte bezahlt die DHL Group nach Tariflohn. Der Einstiegstundenlohn für Zusteller:innen liegt derzeit regional differenziert bei rund 16 Euro zzgl. verschiedener Zulagen. – Nikola Hagleitner, Vorständin des Post- und Paketbereichs der DHL Group

DHL-Fristen zu Weihnachten

Damit Weihnachtspost und Geschenke mit Sicherheit rechtzeitig bis Heiligabend zugestellt werden können, sollten DHL-Kunden folgende Fristen beachten:

Pakete sollten spätestens bis 20. Dezember in Filialen, DHL-Paketshops oder DHL-Packstationen abgegeben werden. Auch den DHL-Paketzustellern können Kunden frankierte Pakete direkt mitgeben.

sollten spätestens in Filialen, DHL-Paketshops oder DHL-Packstationen abgegeben werden. Auch den DHL-Paketzustellern können Kunden frankierte Pakete direkt mitgeben. Briefe und Postkarten sollten spätestens am 21. Dezember in den Briefkasten eingeworfen werden.

