DHL: Neuer Elektro-Hybrid-Lkw fährt 800 km ohne Ladepause

Die DHL Group und Scania haben gemeinsam einen neuen Elektro-Lkw mit Range Extender (EREV) entwickelt, der einen kraftstoffbetriebenen Generator nutzt, um die Reichweite zu erhöhen und Energiereserven zu gewährleisten.

Diese Lösung soll dazu beitragen, die Herausforderungen bei der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs zu überwinden, darunter fehlende Ladeinfrastruktur, hohe Kosten für Ladekapazität und Netzbelastung. Der EREV ermöglicht es, bis zu 90 % der Strecke mit erneuerbarer Energie zu fahren, ohne ausschließlich auf eine flächendeckende Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein.

Die Höchstgeschwindigkeit des Lkw beträgt 89 km/h, das Fassungsvermögen liegt bei rund 1.000 Paketen (Volumen einer Wechselbrücke). Außerdem kann der Lkw einen Anhänger mit einer weiteren Wechselbrücke ziehen.

Das neue Fahrzeug soll ab Februar 2025 im Paketverkehr zwischen Berlin und Hamburg getestet werden. Mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern und der Möglichkeit, an herkömmlichen Tankstellen aufzutanken, bietet der EREV eine Alternative zu rein batteriebetriebenen Lkw. Tobias Meyer, CEO der DHL Group, betont, dass die vollständige Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge Zeit brauche, dieses Hybridkonzept aber eine effektive Übergangslösung darstelle.

Der 40-Tonner mit 230-kW-Elektromotor und 416-kWh-Batterie ist mit einem 120-kW-Generator ausgestattet, der zunächst mit Benzin und später mit erneuerbarem Diesel / HVO betrieben werden kann. Die Deutsche Post AG und Scania haben diese Technologie bereits zum Patent angemeldet.