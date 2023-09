DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden

DHL Paket plant zum 1. Oktober 2023 Preiserhöhungen für Geschäftskunden aufgrund steigender Personalkosten nach dem Tarifabschluss im März 2023 und höherer Inflationskosten.

Die Preisanpassung erfolgt je nach Kundengruppe in mehreren Schritten. DHL reagiert damit nach eigenen Angaben auf gestiegene Personal- und Transportkosten sowie auf Investitionen in die Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette. Um die Transparenz zu erhöhen, hat DHL bestimmte Kostenkomponenten wie Energie- und Mautkosten aus dem Basispreis herausgenommen und als Zuschläge ausgewiesen, sodass zukünftige Kostenänderungen direkt an die Kunden weitergegeben werden können.

Ein Beispiel ist der Energiezuschlag, der Anfang 2023 eingeführt und im August 2023 von 3,75 Prozent auf 0 Prozent gesenkt wurde. Der Zuschlag bleibt variabel. Der Maut- und CO₂-Zuschlag wird entsprechend der geplanten Änderungen des Mautgesetzes angepasst und DHL wird seine Geschäftskunden darüber informieren. Darüber hinaus wird DHL Paket erstmals für die Monate November und Dezember 2023 einen Peak-Zuschlag in Höhe von 0,19 Euro pro DHL-Sendung erheben.

Diese Preiserhöhungen betreffen den nationalen und internationalen Paketversand von DHL für Geschäftskunden, nicht jedoch das nationale und internationale Expressgeschäft von DHL. Privatkunden, die DHL-Pakete versenden, sind von den Preiserhöhungen nicht betroffen.

