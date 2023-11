DHL Paket: Sendungsverfolgung mal wieder gestört

Das wird leider zur Gewohnheit: DHL hat am heutigen Morgen erneut mit einer Störung der Sendungsverfolgung zu kämpfen.

Wer aktuell Pakete und andere Sendungen von DHL erwartet oder versendet hat, kann diese nicht über die DHL Sendungsverfolgung verfolgen. Sowohl online als auch in der DHL-App wird auf Einschränkungen bei der Sendungsverfolgung hingewiesen. Bereits hinterlegte Sendung sind alle einsehbar, allerdings ohne aktuellen Status. So heißt es bei jedem Paket nur „Status offen“. DHL schreibt dazu:

Aufgrund einer Störung steht Ihnen der Status Ihrer Sendungen vorübergehend nicht zur Verfügung. Der Weitertransport Ihrer Sendungen ist davon nicht betroffen.

Das betrifft auch DHL Express Sendungen. Bedauerlicherweise hat das Unternehmen in letzter Zeit in regelmäßigen Abständen mit solchen Problemen zu kämpfen. Aktuell könnt es an den Vorboten der prognostizierten Rekordpaketmengen liegen. Es ist davon auszugehen, dass DHL bereits an der Behebung dieses Problems arbeitet. Weitere Informationen zur DHL-Störung liegen bislang nicht vor.

Update: Die Probleme wurden inzwischen behoben.

-->