Diablo Immortal für Android und iOS ist da

Bei der Ankündigung im Jahr 2018 wurde Blizzard heftig für Diablo Immortal von den Fans kritisiert, doch man wollte das mit einem vollwertigen Diablo für Android und iOS durchziehen und hat das Spiel vor ein paar Wochen für Juni angekündigt.

Im Ankündigungstrailer ist zwar vom 2. Juni die Rede, doch man kann das Spiel ab sofort herunterladen. Vielleicht auch deshalb, weil in Neuseeland schon der 2. Juni ist, ich weiß es nicht, aber bei mir lädt gerade jetzt Diablo Immortal herunter.

-->

Ich weiß noch nicht, was mich erwartet und wie ich es finde. Die In-App-Käufe sind zwar ein Punkt, der mich abschreckt (daher ist das Spiel sogar in einigen Ländern verboten), aber ich mag Diablo und will Immortal jetzt eine faire Chance geben.

Diablo Immortal Preis: Wird angekündigt

Das ganz neue Sonic zeigt sich im Video Mit Sonic Frontiers erwartet uns ein komplett neues Sonic, welches einen Open-World-Ansatz wählt. Es war mal als Rangers bekannt, doch SEGA hat den Namen geändert. Das neue Sonic soll den Grundstein für eine neue Sonic-Ära legen. Erinnert an Spiele wie…1. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->