Die Apple Watch war einst für Android geplant

Apple wird von der US-Regierung verklagt und es gibt viele Punkte, bei denen man Apple vorwirft, dass sie sich unfair verhalten. Die Apple Watch gehört dazu, hier heißt es, dass diese nur mit dem iPhone kompatibel sei und man wirft Apple auch vor, dass sie andere Smartwatches bei iOS einschränken, wenn es um APIs geht.

Das mit dem Zugriff auf Schnittstellen für Entwickler sehe ich ähnlich, aber es ist schon ein bisschen absurd, dass man gerne eine Apple Watch für Android sehen würde. Dabei ist das gar nicht so abwegig, da es Apple sogar einst geplant hatte.

In einem Statement zu dieser Aussage gibt Apple zu, dass man mal drei Jahre an einer Umsetzung gearbeitet hat. Es hätte also eine Apple Watch für Android geben können, doch „technische Probleme“ haben dafür gesorgt, dass es nicht passiert.

Apple Watch für Android: Der wahre Grund

Das dürfte nicht ganz stimmen, denn wir haben schon letztes Jahr gehört, dass der Schritt wirklich mal erörtert wurde, der Grund für das Aus von diesem Projekt war aber ein anderer. Apple hatte Angst, dass man zu viele Nutzer an Android verliert.

Google, Samsung und Co. sind da übrigens nicht anders, das ist in der Branche ganz normal. Wear OS war zwar mal mit iOS kompatibel und Hersteller können das weiterhin anbieten, wenn sie wollen, es macht aber kaum noch jemand. Auch nicht Samsung oder Google selbst. Eine Smartwatch hat einen ganz anderen Zweck.

Der Smartphonemarkt ist gesättigt, es geht also darum, dass man Nutzer in einem Ökosystem hält. Und eine Smartwatch ist ein sehr guter Anreiz dafür, daher hat Google vor ein paar Jahren eine neue Liebe für Wear OS entdeckt und die Pixel Watch entwickelt. Ich bin jetzt mal auf die Verhandlungen in den USA gespannt.

