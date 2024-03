Die Vereinigten Staaten verklagen Apple

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, das Justizministerium der Vereinigten Staaten verklagt Apple. Der Vorwurf lautet, dass man sich bei Apple ein illegales Monopol aufgebaut hat und die Preise für Partner und Nutzer bestimmt.

Das DOJ (United States Department of Justice) greift mehrere Punkte auf, darunter auch die Tatsache, dass keine Cloud-Gaming-Apps erlaubt sind (änderte sich jetzt bereits), Apple eine geschlossene Messenger-Plattform pflegt, Smartwatches von Drittanbietern benachteiligt und auch keine Alternativen für Apple Pay zulässt.

Apple hat sich viele Dienste in den letzten Jahren aufgebaut, um das Ökosystem so gut es geht auszubauen und zu schützen. Man merkt, dass es den Behörden dieser Welt aber zu weit ging, in der EU gab es daher den Digital Markets Act am 7. März.

Laut Apple bedroht die Klage die Prinzipien der Marke, die könnte im Falle eines Erfolges die „Fähigkeit beeinträchtigen, die Art von Technologie zu entwickeln, die die Menschen von Apple erwarten“ und es würde „der Regierung die Möglichkeit gäbe, maßgeblich an der Entwicklung der Technologie für die Menschen mitzuwirken“.

Apple wird sich natürlich „energisch dagegen wehren“, aber selbst wenn man ein paar Punkte abwehren kann, auch in den USA stehen jetzt Veränderungen an.

