Die Autos der VW-Marken sind derzeit sehr gefragt

Volkswagen hob am Morgen die Zahl für das elektrische Wachstum der Kernmarke hervor, wo man im ersten Quartal sehr stark wachsen konnte. Mittlerweile gibt es weitere Details, so konnte der ganze Konzern allgemein um 1,4 Prozent zulegen.

Als besonderes Highlight nannte die Volkswagen Group die „Auftragseingänge in Westeuropa“, denn da ging es im ersten Quartal fast 30 Prozent nach oben. Neue Modelle wie der VW ID.7 Tourer, Cupra Terramar, Skoda Elroq und Audi Q6 e-tron sorgten für das gute Wachstum, der Auftragsbestand liegt bei 980.000 Autos.

Vor allem die elektrischen Modelle der VW-Marken werden beliebter, hier ging es 64 Prozent nach oben. Es scheint so, als ob die aktuellen Aktionen rund um ID.3 und Co. also fruchten und das Tesla-Tief dürfte VW auch in die Karten spielen.

Marktführer bei Elektroautos in Europa

Die Volkswagen Group sei „deutlicher BEV-Marktführer in Europa“, hier blick man auf einen Marktanteil von rund 26 Prozent. China leidet zwar, hier ging es heftige 37 Prozent nach unten, aber global läuft es gut, in Europa konnte man sich verdoppeln.

Das ist doch ein guter Einstieg in das neue Jahr. Wobei das natürlich nicht für alle Konzernmarken gilt, bei Audi wird sich erst noch zeigen, ob die neuen Elektroautos ankommen und Porsche kämpft mit Problemen. Aber vor allem bei „Core“ läuft es gut und das liegt an VW, Skoda und Cupra, hier ist man elektrisch gut aufgestellt.

