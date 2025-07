Die große Herausforderung der Nintendo Switch 2

Es sind mittlerweile ein paar Tage vergangen und heute startet der Vorverkauf der Nintendo Switch 2. Teurer, deutlich teurere Spiele, kein OLED, es gab durchaus viel Kritik. Aber auch viel Lob, denn es gibt endlich mal wieder zeitgemäße Hardware.

Doch die Herausforderung von Nintendo dürfte nicht der neue Preis für Mario Kart World sein, bisher haben Nintendo-Kunden gerne den Vollpreis für alte Spiele der Wii U gezahlt, das werden sie mitmachen. Die Herausforderung ist die alte Switch.

Es gibt viele aktive Switch-Spieler

Hier hat Doug Bowser im Gespräch mit CNBC diese Woche eine imposante Zahl hervorgehoben, die man auch in den Slides der Geschäftszahlen von Nintendo auf einer Seite findet. Nintendo blickt noch auf 129 Millionen aktive Switch-Spieler.

Von den rund 150 Millionen verkauften Einheiten sind also über 85 Prozent aktiv, das ist beeindruckend. Neue Nutzer wird es nicht mehr so viele geben, das zeigt die sinkende Nachfrage nach der Switch, man muss also aktuelle Nutzer abholen.

Nintendo setzt auf ein Spiele-Lineup von Drittanbietern, welches wir aber seit sehr vielen Jahren von PlayStation und Xbox kennen. Gute Spiele, aber die Zielgruppe von Elden Ring oder Cyberpunk hat diese Spiele mit Sicherheit schon gezockt.

Dann wäre da das neue Mario Kart, welches sich aber nicht grundsätzlich vom alten Mario Kart unterscheidet. Meine Frau hat sogar gar nicht direkt erkannt, dass ich mir da nicht Mario Kart 8-Gameplay anschaue, es „sieht genau wie das alte aus“.

Und Donkey Kong? Für mich wird ein langer Wunsch wahr, endlich mal wieder ein ganz neuer Teil. Doch die alten Kong-Spiele, die Nintendo erneut auf der Switch veröffentlicht hat, haben sich nicht so gut verkauft, das ist kein System-Seller.

Ein Donkey Kong, ein Mario Kart, was wie das aktuelle Mario Kart aussieht, und ein paar Spiele, die wir schon lange kennen. Auf einer Konsole, die jetzt Dinge wie 4K und 120 fps kann, was vielen Switch-Besitzern mit Sicherheit komplett egal ist.

Die Switch 2 wird es nicht leicht haben

Es wird sich zeigen, ob das ausreicht, um einen Großteil der fast 130 Millionen aktiven Nutzer für die Switch 2 zu begeistern. Wir leben in finanziell schwierigen Zeiten, für eine Switch 2 mit Spielen muss man da eben 600+ Euro übrig haben.

Mich sprechen die Neuerungen der Switch 2 an, ich will nach einem Jahrzehnt mal wieder ein neues Mario Kart und bin großer Fan der Reihe und jammere hier seit ein paar Jahren, wo ein neues Donkey Kong bleibt. Und ich meckere seit der Switch OLED, die leider keine Switch Pro wurde, wo denn endlich 4K bei Nintendo bleibt.

Meine Vermutung ist jedoch, dass Nintendo das auch genau weiß und vorbereitet ist. Wir kennen bisher nur das Lineup bis Juli, also einen Monat nach Launch der Konsole. Wir wissen nicht, was für das lukrative Weihnachtsgeschäft geplant ist.

Ein neues Zelda, ein neues 3D Mario und das neue Pokémon (welches ja bereits bestätigt ist) können diese Sache zur Not ändern. Ich lese derzeit oft, dass sich hier das Wii U-Debakel wiederholen könnte, doch das ist vermutlich etwas übertrieben.

Doch Nintendo geht komplett den Weg von Sony und Microsoft und punktet nicht mit einem neuen Konzept, sondern mit reiner Leistung der Hardware. Die Switch 2 ist für die Switch das, was die PS5 Pro für die PS5 ist, eine etwas bessere Version.

Wir werden sehen, ob das Nintendo-Kunden abholt und ausreicht, um die neuen und deutlich höheren Preise zu bezahlen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es dieses Mal nicht ohne Rabattaktionen (vor allem bei der Switch 2 selbst) geht, denn die 130 Millionen aktiven Switch-Nutzer werden sich das genau überlegen.

PS: Ich sehe derzeit auch viele Vergleiche mit dem Steam Deck, was ich aber für Quatsch halte, denn Nintendo-Kunden wollen Nintendo-Spiele. Klar gibt es schon jetzt technisch bessere Handhelds, die günstiger sind, aber die haben kein Mario.

