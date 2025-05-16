Gaming

Die Menschen kaufen auch 2025 weiterhin GTA 5

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Gta 5 Protagonisten

Viele Spielestudios würden sich 5 Millionen Einheiten ihres Spiels in einem Quartal direkt nach Marktstart wünschen, bei Rockstar Games schafft man sowas sogar nach über einem Jahrzehnt. GTA 5 kommt auf imposante 215 Millionen Einheiten.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass nach der Veröffentlichung des neuen Trailers und der neuen Details zu GTA 6 wieder ein kleiner Ansturm erfolgt und die Nachfrage nicht nachlässt. So eine Spiel, so eine Marke, wünscht sich wohl jeder.

GTA 5 ist nicht die Nummer 1 der Welt

Doch GTA 5 ist nicht das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, das bleibt Minecraft und mit 350 Millionen Einheiten wird das wohl keiner einholen können. Doch das sind zwei Ausnahmen, sonst hat bisher kein Spiel die 100 Millionen Einheiten geknackt.

GTA 5, auch bekannt als Grand Theft Auto V, erschien am 17. September 2013 für die Xbox 360 und PlayStation 3. Es wurde immer wieder aktualisiert und überlebte bisher drei Konsolengenerationen, ob es auch auf der PlayStation 6 landen wird?

Den großen Erfolg verdankt Rockstar Games aber nicht nur dem Spiel selbst, ältere Spiele sind weit von dieser Zahl entfernt, der Erfolg von GTA 5 beruhte in all der Zeit vor allem auf GTA Online. Ich bin mal gespannt, wo GTA 6 dann landen wird.

PS: Rockstar Games hat übrigens zwei Spiele in der Liste der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, was absurd ist. Das andere Spiel ist Red Dead Redemption, welches auch noch aktiv gekauft wird und mittlerweile auf 74 Millionen Einheiten kommt.

Xbox Microsoft Logo Header

Microsoft: Die neue Xbox wird alles anders machen

Microsoft arbeitet an einer neuen Xbox, das hat man immer wieder betont. Man ist zwar gerade dabei, die aktuelle Generation…

16. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Wieso kaufen das so viele? Ich habe das vor ca. zwei Jahren kostenlos bei Epic bekommen.

    Antworten
    1. DeziByte 🏆
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Ja eben, vor zwei Jahren. Und was ist heute? Gestern? Vor 3 Monaten?

      Antworten
    2. Philipp 🔅
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Läuft die Epic Version gut auf der Playstation?

      Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    man stelle sich vor Elon Musk würde GTA mögen. der könnte den Verkaufsrekord von Minecraft locker brechen und paar Spiele kaufen.

    Antworten
    1. Marco ☀️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Gute Idee. Dann nimmt er sich kurz einen Taschenrechner und prüft, wie viel Tesla er kaufen muss und den Börsenkurs wieder nach oben zu pushen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität
Google: Die neuen Pixel-Smartphones kommen!
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza
in Kommentar
backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel
Bahn Zug
Mehrheit der Bahnreisenden nutzt digitale Angebote
in Mobilität
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste