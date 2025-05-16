Die Menschen kaufen auch 2025 weiterhin GTA 5

Viele Spielestudios würden sich 5 Millionen Einheiten ihres Spiels in einem Quartal direkt nach Marktstart wünschen, bei Rockstar Games schafft man sowas sogar nach über einem Jahrzehnt. GTA 5 kommt auf imposante 215 Millionen Einheiten.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass nach der Veröffentlichung des neuen Trailers und der neuen Details zu GTA 6 wieder ein kleiner Ansturm erfolgt und die Nachfrage nicht nachlässt. So eine Spiel, so eine Marke, wünscht sich wohl jeder.

GTA 5 ist nicht die Nummer 1 der Welt

Doch GTA 5 ist nicht das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, das bleibt Minecraft und mit 350 Millionen Einheiten wird das wohl keiner einholen können. Doch das sind zwei Ausnahmen, sonst hat bisher kein Spiel die 100 Millionen Einheiten geknackt.

GTA 5, auch bekannt als Grand Theft Auto V, erschien am 17. September 2013 für die Xbox 360 und PlayStation 3. Es wurde immer wieder aktualisiert und überlebte bisher drei Konsolengenerationen, ob es auch auf der PlayStation 6 landen wird?

Den großen Erfolg verdankt Rockstar Games aber nicht nur dem Spiel selbst, ältere Spiele sind weit von dieser Zahl entfernt, der Erfolg von GTA 5 beruhte in all der Zeit vor allem auf GTA Online. Ich bin mal gespannt, wo GTA 6 dann landen wird.

PS: Rockstar Games hat übrigens zwei Spiele in der Liste der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, was absurd ist. Das andere Spiel ist Red Dead Redemption, welches auch noch aktiv gekauft wird und mittlerweile auf 74 Millionen Einheiten kommt.