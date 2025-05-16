Microsoft: Die neue Xbox wird alles anders machen
Microsoft arbeitet an einer neuen Xbox, das hat man immer wieder betont. Man ist zwar gerade dabei, die aktuelle Generation zu beerdigen, aber das heißt nicht, dass man aufgibt. Doch Microsoft weiß, dass man die Xbox ganz neu denken muss.
Neue Xbox: ARM, Windows und ein Handheld
Es steht im Raum, dass wir eher sowas wie einen „PC“ bekommen, auf dem dann eine spezielle Version von Windows für Gaming läuft. Und die Xbox wird von einem neuen Handheld begleitet. Microsoft verfolgt hier also einen „hybriden“ Ansatz.
Doch es gibt wohl eine gravierende Änderung, die sich auch schon andeutete, und die Qualcomm jetzt in einem Jobeintrag „bestätigt“ hat. Microsoft setzt bei der nächsten Generation der Xbox auf die ARM-Technologie, wie Brad Sams berichtet.
Das wäre eine ziemlich große Änderung für die Zukunft der Xbox und würde auch die Frage aufwerfen, wie das dann mit der Kompatibilität alter Spiele aussieht. Und auch die Frage nach dem „Warum?“, da vor allem aktuelle Handhelds zeigen, dass man selbst im mobilen Bereich nicht zwingend auf ARM bei Spielen setzen müsste.
Eine Sache scheint aber sicher: Microsoft weiß, dass die nächste Xbox nicht nur eine weitere Konsole im „klassischen Format“ sein kann, da hätte man wieder keine Chance gegen die PlayStation 6 von Sony. Die neue Xbox wird also radkal anders.
Ich hoffe Microsoft wird in der nächsten Generation wieder auf irgendeine Art konkurrenzfähig. Man merkt schon jetzt wieder Sonys Allüren, es ist noch nicht wieder auf PS3 Niveau aber man spürt schon die Tendenz.
Auch wenn ich kein Fan von Microsofts Gebaren im Konsolengeschäft bin, ohne Konkurrenz kann sich Sony einfach zu viel erlauben was sich negativ auf die Kunden auswirkt.
Ja, nicht nur Sony, auch bei Nintendo. Es fehlt ein dritter und großer Player. Ein Monopol ist nie gut, aber auch ein Duopol ist für Konsumenten nicht optimal.
Ein weiterer flop. Sollen lieber cloud Gaming verbessern, eine Xbox wird kein Erfolg mehr.
Dort steht, „Xbox Products“ … damit kann auch der „echte“ Xbox-Handheld gemeint sein, der in wenigen Jahren erscheinen soll. Warum Sams daraus direkt sagen kann, die neue Xbox-Konsole nutzt einen ARM-Chip, verwundert mich dann doch etwas ^^
Zudem hat Windows Central gestern seine Quellen angezapft und sagt, bei der neuen Xbox-Konsole setzt Microsoft weiterhin auf AMD.