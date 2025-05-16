Microsoft: Die neue Xbox wird alles anders machen

Microsoft arbeitet an einer neuen Xbox, das hat man immer wieder betont. Man ist zwar gerade dabei, die aktuelle Generation zu beerdigen, aber das heißt nicht, dass man aufgibt. Doch Microsoft weiß, dass man die Xbox ganz neu denken muss.

Neue Xbox: ARM, Windows und ein Handheld

Es steht im Raum, dass wir eher sowas wie einen „PC“ bekommen, auf dem dann eine spezielle Version von Windows für Gaming läuft. Und die Xbox wird von einem neuen Handheld begleitet. Microsoft verfolgt hier also einen „hybriden“ Ansatz.

Doch es gibt wohl eine gravierende Änderung, die sich auch schon andeutete, und die Qualcomm jetzt in einem Jobeintrag „bestätigt“ hat. Microsoft setzt bei der nächsten Generation der Xbox auf die ARM-Technologie, wie Brad Sams berichtet.

Next-gen Xbox will run on ARM pic.twitter.com/vV2w5WZBk9 — Brad Sams (@bdsams) May 15, 2025

Das wäre eine ziemlich große Änderung für die Zukunft der Xbox und würde auch die Frage aufwerfen, wie das dann mit der Kompatibilität alter Spiele aussieht. Und auch die Frage nach dem „Warum?“, da vor allem aktuelle Handhelds zeigen, dass man selbst im mobilen Bereich nicht zwingend auf ARM bei Spielen setzen müsste.

Eine Sache scheint aber sicher: Microsoft weiß, dass die nächste Xbox nicht nur eine weitere Konsole im „klassischen Format“ sein kann, da hätte man wieder keine Chance gegen die PlayStation 6 von Sony. Die neue Xbox wird also radkal anders.