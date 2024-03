Apple iPad Pro 2024: Falsches Datum und dünnere Displayränder

Die Gerüchteküche zum neuen Apple iPad Pro für 2024 brodelt, denn es kann jetzt jederzeit losgehen. Vielleicht sogar schon nächste Woche. Eventuell sogar am 26. März? Dieses Datum steht derzeit im Raum. Nein, das ist falsch, so Mark Gurman.

Der Autor von Bloomberg hat das Gerücht mit einem simplen „Nicht wahr“ in den sozialen Netzwerken kommentiert, nennt aber kein eigenes Datum. Er scheint es allerdings zu kennen, vielleicht verrät er es uns in seinem Newsletter am Sonntag.

Apple iPad Pro mit dünneren Rändern

Dafür hat eine bekannte Quelle bei Weibo (Instant Digital) nachgelegt und verraten, dass es mit dem Schritt zu einem ganz neuen OLED-Panel auch dünnere Ränder rund um das Display geben wird. Sie werden wohl 10 bis 15 Prozent dünner sein.

Die Panels selbst werden wohl etwas größer, man hört immer wieder von 11,1 Zoll, das iPad Pro wird aber in etwa gleich groß bleiben. Mit dünneren Rändern wird es sicher etwas moderner wirken, arg viel dünner kann man sie aber nicht machen.

Problem für Apple: USA bereiten große Klage vor Apple öffnete sich vor ein paar Tagen in der EU, denn der Digital Markets Act soll für mehr Gerechtigkeit auf dem iPhone sorgen. Andere Stores, offenes NFC, die EU hofft […]21. März 2024 JETZT LESEN →

-->