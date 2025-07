Die „Vision“ von Apple soll erst 2027 aufgehen

Die Apple Vision Pro ist nur ein erster Schritt einer ganz anderen Vision von Apple, denn man denkt seit Jahren über eine AR-Zukunft mit einer Brille nach. Technisch ist das jetzt noch nicht möglich, aber das Unternehmen bewegt sich darauf zu.

Apple verfolgt eine klare „Vision“

So sieht die Roadmap laut Mark Gurman von Bloomberg aus. Wir haben in diesem Jahr die Apple Vision Pro gesehen, die grundsätzlich mit visionOS die Grundlage für diese Zukunft gelegt hat. 2025 folgt dann eine etwas günstigere Vision-Brille.

2026 soll die Apple Vision Pro 2 mit neuer Hardware kommen und 2027 steht dann eine richtige Brille auf dem Plan. Da diese technisch schwieriger umzusetzen ist, wäre es denkbar, dass gewisse Technik im iPhone oder den neuen AirPods steckt.

2027 könnte ein sehr spannendes Jahr für AR-Brillen werden, denn auch Meta will dann die „richtige“ AR-Brille auf den Markt bringen. Man sollte aber bedenken, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren noch viel in der Entwicklung passieren kann.

Ich bin extrem gespannt, ob dieser Plan aufgeht, denn meine Uhr ist seit Jahren smart und eine „dumme“ Uhr wäre für mich keine Option mehr, aber eine Brille ist eine ganz andere Herausforderung (als Brillenträger fände ich es allerdings gut).

-->