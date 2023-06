Die Zukunft der Telekommunikation: Wie 1&1 Open RAN nutzen will

1&1 hat eine Informationsplattform zum Thema 5G und Open RAN gestartet. Das Unternehmen betreibt Europas erstes 5G-Netz auf Basis der Open RAN-Technologie.

Auf der Plattform wird der Fortschritt der Technologie in Deutschland und weltweit dokumentiert und Wissenswertes mit technischem Tiefgang veröffentlicht. Der 1&1 Newsdesk veröffentlicht zudem regelmäßig neue Artikel zu aktuellen Entwicklungen. Open RAN ermöglicht durch offene Schnittstellen den unabhängigen Einsatz von standardisierter Hard- und Software.

Die Entwicklung von Open RAN gewinnt national und international an Dynamik. Als Pionier in Europa demonstriert 1&1 die neue Technologie im Live-Betrieb. Nach dem Start des 5G-Festnetzzugangs im Dezember 2022 folgen planmäßig im September dieses Jahres mobile Dienste für die Smartphone-Nutzung. Auch andere Netzbetreiber in Deutschland beschäftigen sich mit der Umstellung auf die Open-RAN-Technologie.

Der 1&1 O-RAN Blog gliedert sich in drei Hauptbereiche: 1&1 O-RAN, Open RAN Germany und Open RAN International.

