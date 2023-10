Diese Fahrzeuge erobern die Neuzulassungs-Charts im September 2023

Die Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen für September 2023 wurden soeben veröffentlicht.

Im Berichtsmonat September 2023 gab es in drei Fahrzeugsegmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells. In der „Oberen Mittelklasse“ lag die Mercedes E-Klasse an der Spitze der Neuzulassungen. Bei den „Mini-Vans“ dominierte der Peugeot 3008, während im Segment der „Großraum-Vans“ der VW Touran die meisten Neuzulassungen verzeichnete. In den übrigen Segmenten blieben die zulassungsstärksten Modelle im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Bei den Elektrofahrzeugen (BEV) führte im September 2023 das Tesla Model Y die Rangliste an, bei den Plug-in-Hybriden lag erneut der Ford Kuga vorn. Der Toyota Mirai war das am häufigsten zugelassene Brennstoffzellenfahrzeug, während der Fiat 500 das am häufigsten zugelassene Hybridfahrzeug ohne Plug-in war.

Bei den Vollhybriden dominierte wie im Vormonat der Toyota Yaris, bei den gasbetriebenen Fahrzeugen der Dacia Sandero. Auch interessant: Es wurden keine Neuzulassungen von Wasserstofffahrzeugen verzeichnet.

Die Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen für den Berichtsmonat September 2023 steht noch aus. Sämtliche Daten gibt dann wie üblich online beim Kraftfahrt-Bundesamt.

