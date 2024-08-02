Digital vs. Disk: Die neue Ära der Spielekäufe ist da

Im Jahr 2023 ist der Anteil der als Download gekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland erstmals auf 60 Prozent gestiegen.

Diese hohe Download-Kaufquote, die seit dem ersten Corona-Jahr 2020 anhält, zeigt einen deutlichen Trend in der Spielebranche. Während damals der Download-Anteil von 45 auf 58 Prozent sprang, ist heute fast jede zweite Spielekopie digital. Diese Entwicklung gaben der game – Verband der deutschen Games-Branche und das Marktforschungsunternehmen CPS GfK bekannt.

Ein genauerer Blick auf die einzelnen Plattformen zeigt jedoch große Unterschiede: Während PC-Spieler ihre Games fast ausschließlich (98 Prozent) als Download kaufen, bevorzugen Konsolenspieler physische Kopien. 60 Prozent der Konsolenspiele werden nach wie vor auf Datenträgern verkauft, auch wenn ihr Anteil leicht gesunken ist.

Die Art des Spielekaufs ist auch eine Frage des Alters. Jüngere Spieler in Deutschland, insbesondere die 20- bis 29-Jährigen, bevorzugen überwiegend Downloads, 71 Prozent ihrer Spiele werden digital erworben.

Auch bei den älteren Spielern nimmt der Download-Kauf zu: Die 50- bis 59-Jährigen kaufen mittlerweile 59 Prozent ihrer Spiele als Download, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den über 60-Jährigen ist nach wie vor der Kauf einer physischen Kopie am beliebtesten, obwohl auch hier der Anteil der Downloads um 12 Prozentpunkte gestiegen ist.

Die genannten Marktdaten basieren auf Erhebungen der Consumer Panel Services GfK und data.ai. Die CPS GfK verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele.