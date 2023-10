Digitaler Euro: EZB gibt grünes Licht für die Vorbereitungsphase

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit der Entscheidung, in die Vorbereitungsphase des Projekts einzutreten, einen weiteren Schritt in Richtung einer digitalen Version des Euro unternommen.

Dieser Schritt markiert den Übergang von der vorherigen Untersuchungsphase, die im Oktober 2021 eingeleitet wurde. Während der Untersuchungsphase wurden verschiedene Optionen für die Gestaltung und Bereitstellung eines digitalen Euro eingehend analysiert. Das Ergebnis dieser Phase ist ein detaillierter Bericht, der die Grundlage für die Gestaltung des digitalen Euro bildet.

Digitaler Gegenwert zum physischen Bargeld

Der digitale Euro soll ein digitales Äquivalent zum physischen Bargeld sein und für alle digitalen Zahlungen im gesamten Euroraum verwendet werden können. Der digitale Euro wird sowohl online als auch offline verfügbar sein und in der Grundversorgung kostenlos sein. Was genau diese grundlegende Nutzung ist, bleibt aktuell noch unklar.

Die EZB betont (PDF), dass sie keinen Zugriff auf personenbezogene Daten haben wird. Dieser Schritt hin zu einer digitalen Währung soll die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Zahlungsverkehrs stärken und zur Schaffung einer paneuropäischen Zahlungslösung beitragen, so die Zentralbank.

Vorbereitungsphase ab November

Die Vorbereitungsphase, die am 1. November 2023 beginnt und zunächst auf zwei Jahre angelegt ist, wird dazu genutzt, das Regelwerk für den digitalen Euro fertig zu stellen. Auch wird man Anbieter auswählen, die die erforderliche Plattform und Infrastruktur entwickeln könnten, und den digitalen Euro in verschiedener Hinsicht zu testen und zu optimieren. In dieser Phase will die EZB weiterhin die Meinung der Öffentlichkeit und verschiedener Interessengruppen einholen.

Noch ist aber nichts final entschieden, denn: Die endgültige Entscheidung über die Ausgabe und Einführung des digitalen Euro wird erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens der Europäischen Union getroffen.



