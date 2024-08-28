Disney Epic Mickey: Rebrushed – Demoversion lädt zum Ausprobieren ein

Gaming

Wir berichteten in den letzten Wochen mehrfach über das Remake des Originalspiels Disney Epic Mickey mit dem Zusatztitel „Rebrushed“: Anfang August wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einige neue Einblicke in das Spiel gewährt. Die nun angekündigte Demoversion lädt zum Ausprobieren des Spiels ein, um sich selbst ein Bild vom Spiel zu machen.

Wer sich also noch nicht sicher ist, ob ihm das Spiel gefällt, kann ab sofort die Demoversion auf den jeweiligen Konsolenplattformen herunterladen. Ich für meinen Teil habe mich bereits für den Kauf des Spiels entschieden, da mir schon der Wii-Teil sehr gut gefallen hat.

Disney Epic Mickey: Rebrushed wird am 24. September für die PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch sowie für den PC in den Handel kommen.

