Gaming

Disney Epic Mickey: Rebrushed – Neuer Gameplay-Trailer zeigt neue Einblicke

Autor-Bild
Von
|
Disney Epic Mickey Rebrushed Keyart

Anfang Juli gaben THQ Nordic und das in Wien ansässige Entwicklerstudio Purple Lamp den Erscheinungstermin für die Neuauflage von Disney Epic Mickey bekannt. Demnach soll das Spiel am 24. September für die PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch sowie für den PC in den Handel kommen.

Micky Maus schwingt wieder den Zauberpinsel

Der neue Trailer, der jetzt im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase veröffentlicht wurde, gibt neue Einblicke in die Neuauflage, die den Zusatztitel „Rebrushed“ trägt und eine aufgepeppte und verschönerte Version sein soll. Ursprünglich war das Spiel exklusiv für die Wii-Plattform auf den Markt gekommen.

Disney Epic Mickey: Rebrushed wird in zwei Versionen erscheinen: Neben der Standardversion wird es auch eine auf 5000 Stück limitierte Collector’s Edition mit einigen Extras geben, die allerdings mit 199,99 Euro meiner Meinung nach recht teuer ist. Mir reicht die Standardversion vollkommen aus.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Fluch Karibik Johnny Depp
Fluch der Karibik 6: Johnny Depp als Überraschung für neuen Film
in News
ICE L erhält Zulassung für Einsatz in Deutschland
in Mobilität
Apple Tv Plus Logo Header
Abo rückt in den Hintergrund: Die neue Strategie von Apple TV+
in News
Hyundai Ioniq 2 kommt: Elektroauto soll neue Kunden zur Marke holen
in Mobilität
Ing Bank
ING Deutschland startet kostenloses Girokonto für Minderjährige
in Fintech
SEAT & CUPRA verschenken zehn Jahre CONNECT-Service
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Lidl
„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen
in Handel
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home