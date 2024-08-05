Disney Epic Mickey: Rebrushed – Neuer Gameplay-Trailer zeigt neue Einblicke

Anfang Juli gaben THQ Nordic und das in Wien ansässige Entwicklerstudio Purple Lamp den Erscheinungstermin für die Neuauflage von Disney Epic Mickey bekannt. Demnach soll das Spiel am 24. September für die PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch sowie für den PC in den Handel kommen.

Micky Maus schwingt wieder den Zauberpinsel

Der neue Trailer, der jetzt im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase veröffentlicht wurde, gibt neue Einblicke in die Neuauflage, die den Zusatztitel „Rebrushed“ trägt und eine aufgepeppte und verschönerte Version sein soll. Ursprünglich war das Spiel exklusiv für die Wii-Plattform auf den Markt gekommen.

Disney Epic Mickey: Rebrushed wird in zwei Versionen erscheinen: Neben der Standardversion wird es auch eine auf 5000 Stück limitierte Collector’s Edition mit einigen Extras geben, die allerdings mit 199,99 Euro meiner Meinung nach recht teuer ist. Mir reicht die Standardversion vollkommen aus.

