PlayStation 5 Pro könnte mit mehr Speicher kommen

Sony hat vermutlich ein Event für September geplant und wird uns dort ein paar neue Spiele für die PS5 vorstellen. Keine ganz großen Blockbuster, denn es ist nur eine State of Play und kein PlayStation Showcase, aber der Fokus ist ein anderer.

Das Event dürfte die Gelegenheit für Sony sein, um die PlayStation 5 Pro zu zeigen, die dann im November auf den Markt kommen soll. Hier hat Moore’s Law Is Dead jetzt nachgelegt, der uns vor ein paar Monaten sehr gute Details lieferte, die Sony später sogar indirekt bestätigte, als man die internen Dokumente entfernen wollte.

Sony PlayStation 5 Pro mit 2 TB Speicher

Jetzt behauptet der YouTuber, dass er das Dev Kit für die Sony PlayStation 5 Pro gesehen hat und liefert zwei neue Details. So nutzt die PS5 Pro wohl das gleiche Netzteil wie die PS5 und wird nicht mehr Strom benötigen. Und das Dev Kit ist mit 2 TB Speicher ausgestattet, die PlayStation 5 Slim kommt mit 1 TB Speicher daher.

Da es ein Dev Kit ist, wissen wir nicht, ob die finale Version der PlayStation 5 Pro ebenfalls 2 TB bekommt, aber es wäre ein zusätzliches Argument, damit Nutzer mehr Geld für diese Konsole bezahlen. Vielleicht kommen hier auch zwei Versionen.

Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass so langsam die 2 TB zum Standard bei den Konsolen werden, denn die „neue“ Xbox Series X im Oktober bringt das auch mit. Den Anfang bei so einem Schritt machen ja gerne die teureren Top-Modelle.