Disney Epic Mickey: Rebrushed kommt im September in den Handel

Im Rahmen einer Nintendo Direct Mitte Februar dieses Jahres wurde eine Neuauflage von Disney Epic Mickey in einer aufgepeppten und verschönerten Version für viele Plattformen offiziell angekündigt. Das Veröffentlichungsdatum wurde nun vom Publisher THQ Nordic und dem österreichischen Entwicklerstudio Purple Lamp bekannt gegeben.

So soll die Neuauflage des Wii-Klassikers mit dem Titel Disney Epic Mickey: Rebrushed am 24. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC in den Handel kommen. Ich persönlich interessiere mich für die Nintendo Switch-Version.

Neben der Standardversion wird es auch eine auf 5000 Stück limitierte Collector’s Edition mit vielen Extras zum Spiel geben, die allerdings mit 199,99 Euro meiner Meinung nach recht teuer ist. Die Standardversion ist für mich persönlich ausreichend.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->